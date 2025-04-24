Россия в очередной раз атаковала станцию метро "Лукьяновская", пока там прятались сотни людей

Во время ночной массированной атаки России на столицу Украины возникло много пожаров и была разрушена гражданская инфраструктура. В частности, повреждения получила станция метро "Лукьяновская", которая ранее неоднократно уже была атакована оккупантами.

Во время российского удара на станциях метро укрывалось более 16 тысяч человек. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевский метрополитен.

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Какие повреждения получила киевская станция метро

Ночью на 24 апреля Россия нанесла масштабный комбинированный удар по Киеву. Есть погибшие, много людей ранены и находятся в больницах, в частности дети.

Также этой ночью уже в пятый раз получила повреждения станция "Лукьяновская", в частности поврежден стеклянный купол и фасад, ударной волной вырвало часть ДСП, посечено название станции,

– говорится в сообщении.

В метрополитене отметили, что специалисты активно работают над устранением последствий. Ограждены некоторые участки вестибюля, но пассажирские перевозки происходят безопасно. Станция работает согласно графику в обычном режиме

Люди находятся в метро во время вражеского обстрела / Фото КГГА

Также в сообщении заверили, что все 46 подземных станций работают круглосуточно в режиме укрытия. Дежурный персонал выдает стулья, одеяла, матрасы и модульные скамьи. Работники советуют брать с собой теплые вещи, когда люди идут на станцию ночью.

Напомним, что Россия атаковала станцию метро "Лукьяновская" еще в начале этого года – в январе. В результате атаки тогда пострадали также ресторан быстрого питания McDonald's и здания, которым выбило окна. В станции метро были повреждены стеклянные элементы входа. Ее пришлось на время закрыть на вход и выход.