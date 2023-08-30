"Обломки летели прямо-таки на головы": очевидцы о комбинированном ударе по Киеву

Россияне массово обстреляли Киев. ПВО сбила все цели, однако обломки ракет и дронов повредили, в частности, жилые дома. Очевидцы рассказали о последствиях обстрела и собственных переживаниях.

В ночь на среду, 30 августа, враг выпустил 28 ракет и 16 дронов по Украине. Многие из них летели в сторону столицы, однако были сбиты Силами ПВО. Однако без выбитых окон и пострадавших не обошлось.

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Что говорят люди об атаке на Киев

Одна женщина поделилась, что может описать все, что произошло, как сплошной ужас. Близкие ей люди пострадали. К счастью, они выжили и обошлись царапинами.

Это просто кошмар. Ужас происходящего. Здесь моя работа, мои коллеги, мои друзья, родственники... Они пострадали – все без окон. Даже травмированные – "Красный крест" оказывал им помощь, потому что обломки стекла летели прямо-таки на головы.

Другой парень констатировал, что в его квартире вылетела панель балкона. Спасла от ее падения на диван, где спят родители, бетонная стена. Она остановила панель.

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В то же время в эфире национального телемарафона также молодой парень констатировал, что почувствовал неописуемый страх, когда увидел как падает обломок и занимается пламя.

Передо мной возник столб огня. Гриб, как в фильмах. Первое впечатление: "Мама, я хочу вспять". Честно, было очень страшно. Невероятно страшно. Особенно за своих родителей.

Его дом расположен в Шевченковском районе. Девушка, живущая в нем, но в квартире на противоположной стороне, отметила, что в 05:00 услышала мощный взрыв, но сначала не поверила в произошедшее.

Громко, но я не думала, что попало в наш дом. Я только сейчас вышла, смотрю... Это ужасно. У нас с другой стороны все нормально, но тут все вылетело.

Кратко об обстреле столицы