У ніч проти середи, 30 серпня, ворог випустив 28 ракет та 16 дронів по Україні. Чимало з них летіли у бік столиці, однак були збиті Силами ППО. Проте без вибитих вікон та постраждалих не обійшлось.

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Що кажуть люди про атаку на Київ

Одна жінка поділилась, що може описати все, що відбулось, як суцільний жах. Близькі для неї люди постраждали. На щастя, вони вижили та обійшлись подряпинами.

Це просто жах. Жах, що відбувається. Тут моя робота, мої колеги, мої друзі, родичі... Вони постраждали – усі без вікон. Навіть травмовані – "Червоний хрест" надавав їм допомогу, бо уламки скла летіли просто-таки на голови.

Інший хлопчина констатував, що в його квартирі вилетіла панель балкона. Врятувала від її падіння на диван, де сплять батьки, бетонна стіна. Власне, вона зупинила панель.

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Водночас в ефірі національного телемарафону також молодий хлопець констатував, що відчув невимовний страх, коли побачив як падає уламок і займається полум'я.

Перед мною постав стовп вогню. Гриб, як у фільмах. Перше враження: "Мама, я хочу назад". Чесно, було дуже страшно. Неймовірно страшно. Особливо за своїх батьків.

Його будинок розташований в Шевченківському районі. Дівчина, яка живе в ньому, але у квартирі на протилежному боці, зазначила, що о 05:00 почула потужний вибух, але спершу не повірила у те, що сталося.

Гучно, але я не думала, що влучило у наш будинок. Я лише зараз вийшла, дивлюсь... Це жахливо. В нас з іншої сторони усе нормально, але тут вилетіло все.

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