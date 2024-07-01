Удар по Оболонскому району отличается от предыдущих обстрелов столицы: объяснение КГГА

Удар по Киеву 30 июня россияне впервые осуществили не баллистикой или крылатыми ракетами с бортов стратегических бомбардировщиков.

В Киевской городской военной администрации считают, что это свидетельствует о том, что враг испытывает новые тактики.

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Также отличает эту атаку то, что российские войска нанесли удар не в темное время суток и не комбинированным или массированным обстрелом.

Враг испытывает новые тактики - ищет точное время, методы и средства, чтобы поразить Киев. Потому что столица Украины всегда была и будет одной из самых приоритетных целей для захватчиков!,

– говорится в сообщении.

В КГВА также напомнили жителям столицы, что нельзя игнорировать воздушную тревогу. Поскольку несмотря на сбивание ракет, их обломки могут быть угрозой для жизни людей.

Удар по Киеву