Многочисленные разрушения на Кировоградщине в результате атаки: пострадал маленький ребенок
8 мая 2024, 08:12Читати новину українською
Источник:Андрей Райкович
Россия нанесла массированный обстрел по Украине под утро 8 мая. В результате атаки на Кировоградщине поврежден объект критической инфраструктуры.
В городе фиксируются многочисленные разрушения. Также есть информация о том, что пострадал 8-летний ребенок.
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Последствия атаки на Кировоградщине
Глава Кировоградской ОГА Андрей Райкович сообщил, что в Александрийском районе оккупанты повредили объект критической инфраструктуры. Также он сообщил, что в результате атаки пострадал 8-летний ребенок.
Разрушениям предварительно подверглись 13 частных домов и почти три десятка гаражей,
– рассказал Райкович.
Сейчас все соответствующие службы работают на месте инцидента.
Оккупанты били по энергетической инфраструктуре: что известно
- В Минэнерго сообщили, что российские войска атаковали энергетические объекты в 6 областях Украины. В частности, под удар попали объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях.
- Также есть информация, что оккупанты атаковали три теплоэлектростанции ДТЭК. Вследствие вражеских ударов серьезно повреждено оборудование. Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий атаки.
- Ранее председатель Полтавской ОВА Филипп Пронин подтвердил информацию, что на Полтавщине есть попадание в энергообъект. Туда попал вражеский БпЛА, в результате чего возник пожар. К счастью, обошлось без пострадавших.