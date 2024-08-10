В Константиновке завершили разбор завалов торгового центра

Накануне россияне атаковали торговый центр в Константиновке Донецкой области. Днем 10 августа спасатели завершили разбор завалов.

Министр внутренних дел Игорь Клименко отметил, что на месте проведения работ спасатели ГСЧС разобрали 76 тонн строительных конструкций. Также он рассказал о жертвах атаки.

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Последствия атаки на Константиновку

В результате вчерашнего российского обстрела погибли 14 человек и ранены 44 человека,

– констатировал Клименко.

Из 8 неустановленных тел криминалистам полиции удалось идентифицировать 5 – это три женщины и двое детей, а именно девушек 2012 и 2014 года рождения. Осталось идентифицировать 3 человек.

Для тщательного документирования военного преступления России создана межведомственная следственная группа, в состав которой входят сотрудники Национальной полиции и Службы безопасности Украины.

Последствия удара по ТЦ в Константиновке: смотрите видео

Известно, что авиаудар был осуществлен ракетой Х-38. Цель для нее подсвечивали лазером с помощью дрона – то есть россияне висели над Константиновкой и подсвечивали именно супермаркет Ракета отличается небольшой дальностью – до 40 километров, скорость – до двух махов.