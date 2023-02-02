Обстрел российскими террористами Краматорска: количество погибших и травмированных растет

Оккупанты нанесли очередной ракетный удар 1 февраля по многоэтажке Краматорска, что в Донецкой области. В результате этого теракта немало погибших и раненых среди гражданского населения.

Захватчики ударили по четырехэтажке Краматорская примерно в 21:30 в первый день февраля. Все, что известно о пострадавших в результате этого теракта, читайте в этом материале 24 Канала.

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Сколько человек погибли

По состоянию на 00:00 2 февраля известно о 3 погибших и 20 раненых в результате ракетного удара, сообщает "Суспільне Донбас". В то же время издание "Радио Свобода" написало, что спасателям удалось спасти 3 человека, однако под завалами могут находиться еще 10 людей.

В Национальной полиции в комментарии СМИ констатировали, что террористы нанесли удар ракетой "Искандер-К". На месте трагедии продолжают работать все соответствующие службы и им помогают разбирать завалы местные жители.

Ночная атака на многоэтажку в Краматорске / Фото из соцсетей

Спасатели извлекают людей из-под завалов дома Краматорска: смотрите видео

Последствия прилета по многоэтажке: смотрите видео

Что еще нужно знать о теракте в Краматорске: другие важные детали

Российская пропаганда не дремлет. Только стало известно о теракте – русские псевдожурналисты заявили об успешной атаке на Краматорск. Однако со временем, когда стало понятно, что под прицел был дом мирных людей, пропагандисты начали писать, что, мол, "во всем виновата украинская ПВО".

Кроме того, советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что из-за этого удара полностью уничтожен подъезд дома, а из-под завалов слышны крики. И происходят подобные трагедии всякий раз, когда "кто-то на Западе демонстративно боится якобы какой-то эскалации". Собственно, "русский мир" именно в такие моменты демонстрирует свой звериный оскал на полную мощность.

В то же время уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец акцентировал в том, что почерк российских террористов – неизменен. Очевидно, омбудсмен имел в виду, что обстрел дома в Краматорске можно сопоставить и сравнить с атакой на многоэтажку в Днепре.

Президент Украины Владимир Зеленский сразу после того, как стало известно о теракте, отреагировал на него. Он констатировал, что этот инцидент – часть ежедневной реальности жизни украинцев. Глава государства подчеркнул, что мы боремся против государства, олицетворяющего всемирное зло.

Напомним, что теракт в Днепре произошел 14 января. В результате него погибли 46 человек и около 80 получили ранения. Заметим, что захватчики атаковали жилой дом крылатой ракетой Х-22, которую украинская противовоздушная оборона не может сбивать.



Что делать в случае завала дома / Картинка 24 Канала