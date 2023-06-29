Сели есть, услышали сухой звук взрыва – политик с Колумбии, оказавшийся под ударом в Краматорске

Россия цинично ударила по многолюдной пиццерии в центре Краматорска вечером 27 июня. Во время атаки там были мирные жители, дети и иностранные гости.

Под удар попали и трое иностранцев – жители Колумбии. Они получили легкие травмы, а сопровождавшая их писательница в тяжелом состоянии.

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Что рассказал колумбиец, попавший под удар в Краматорске

Колумбийский политик Серхио Харамильо рассказал, что они 27 июня пришли в пиццерию в Краматорске.

Когда мы сели, нам принесли еду, и мы только собирались начать есть, как вдруг послышался такой очень сухой звук взрыва… Мы сидели под разнесшей стеклянной крышей. И ты сидишь и видишь все эти летящие обломки, как в замедленной съемке перед твоими глазами, и пытаешься понять, что происходит. Так это было, так это чувствуется,

– рассказал Серхио Харамильо.

Он объяснил, что во время атаки ему на бедро упало какое-то бревно. Поэтому сейчас мужчине тяжело ходить, однако у него не тяжелые травмы, кости не сломаны.

"Но человек, сидевший рядом со мной, был очень тяжело ранен и сейчас находится в тяжелом состоянии", – объяснил иностранец.

Серхио Харамильо является основателем организации Aquanta Ucraina (Держись Украина – группа поддержки Украины в Латинской Америке). В своей стране он был Верховным комиссаром мира и занимался мирным урегулированием военного конфликта с повстанцами ФАРК. В Украину он приехал для того, чтобы содействовать пониманию в Латинской Америке того, что здесь происходит.

Он объяснил, что абсолютно ужасна мысль о том, что страна будет использовать свою военную мощь для ударов по гражданскому населению, по жилым домам, не говоря уже о самом вторжении.

И когда страна, которая это делает, является одним из крупнейших военных государств мира и одним из постоянных членов Совета Безопасности, который, по идее, отстаивает международное право, вы видите, что дело плохое. Я увидел это. Это ресторан, пиццерия, и, честно говоря, на войне вы не бьете ракетой по ресторану, если, конечно, вы не ведете себя как террористическое государство,

– заметил колумбийский политик.

Удар по пиццерии в Краматорске: коротко