Целили в промзону и частный сектор: россияне ночью трижды ударили по Краматорску
- Россия трижды ударила по Краматорску в ночь на 8 июня, попав в гражданскую инфраструктуру, промышленную зону и частный сектор.
- В результате обстрелов предварительно ранен один человек, а аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений.
Военные России в течение ночи на 8 июня трижды ударили по Краматорску. Враг попал в гражданскую инфраструктуру.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Краматорский городской совет.
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Вражеский удар по Краматорску
Начальник Краматорской городской военной администрации рассказал о вражеской атаке.
Краматорск в 03:55 получил три вражеских удара – гражданская инфраструктура, промышленная зона и окрестности частного сектора,
– рассказал он.
В городском совете добавили, что, предварительно, ранения получил один человек. "Устанавливаем окончательные последствия российского обстрела, аварийные бригады работают над ликвидацией повреждений", – добавили там.
Ночью 8 июня Россия атаковала Украину 49 ударными дронами. В Воздушных силах объяснили, что по состоянию на 09:00 противовоздушной обороной обезврежено 40 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на Востоке, Юге, Севере и в Центре страны.
Враг запускал беспилотники с Курского, Миллеровского и Приморско-Ахтарского направления.