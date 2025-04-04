"Целенаправленный террор против гражданских людей": МИД прокомментировал удар по Кривому Рогу
- Россия нанесла удар ракетой "Искандер-М" по жилому району Кривого Рога, в результате чего погибли 18 человек, в том числе 9 детей, и 74 человека пострадали.
- МИД Украины заявляет, что удар был направлен на гражданских, и отвергает утверждения России о военных целях, называя это военным преступлением.
- Украинский МИД проинформировал международных партнеров и организации о деталях и последствиях этого удара.
Вечером 4 апреля Россия нанесла удар ракетой "Искандер-М" по жилому району Кривого Рога. В МИД категорически опровергли российскую ложь о военных целях этого удара.
Известно, что в результате удара погибли 18 человек, среди которых 9 детей. 62 человека, среди которых 12 детей, получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины в телеграмм.
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В МИД прокомментировали российскую ложь о целях удара в Кривом Роге
В украинском МИД подчеркивают, что российская кассетная баллистическая ракета была направлена против мирных жителей Кривого Рога, на жилые кварталы и детскую площадку, другую гражданскую инфраструктуру.
Категорически отвергаем российскую ложь о якобы военных целях этого удара. Факты с места совершения преступления свидетельствуют об отсутствии военных целей. Целью России был целенаправленный террор против гражданских людей. Этот удар является очередным военным преступлением и грубым нарушением международного гуманитарного права,
– подчеркнули в ведомстве.
МИД Украины уже проинформировало всех партнеров и международные организации о деталях российского удара по Кривому Рогу 4 апреля, тип применимой ракеты и последствия этого преступления.
Добавим, что в результате удара по Кривому Рогу пока известно о 18 погибших, в частности 9 детей. По состоянию на 18:46 5 апреля количество пострадавших из-за ракетного удара по Кривому Рогу составляет 74 человека.