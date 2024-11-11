В Криворожской РВА сообщили о последствиях циничного удара России по пятиэтажке

Утром 11 ноября Россия нанесла ракетный удар по Кривому Рогу. Вражеская ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

Уже известно о 14 пострадавших, но под завалами еще могут быть люди. В эфире 24 Канала начальник Криворожской районной военной администрации Евгений Ситниченко рассказал, в каком состоянии пострадавшие и что происходит на месте попадания.

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Какая ситуация на месте попадания

В результате российского обстрела пострадали 14 человек, среди которых двое детей – 10-летняя девочка и 11-летний мальчик. 3 человека в состоянии средней тяжести находятся в больнице, среди них – один ребенок.

Сейчас на месте трагедии продолжается разбор завалов. Вероятно, там могут находиться женщина и трое детей.

Председатель Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула сообщил, что могут быть погибшие, но информацию предоставят уже после завершения спасательно-поисковой операции.

Только после завершения спасательно-поисковой операции станет известно, что с людьми. Ситуация тяжелая,

– сказал Ситниченко.

Россияне попали в густонаселенный старый район города, ракета попала в пятиэтажку. Один подъезд с первого по пятый этаж полностью разрушен.

Возле дома, разрушенного оккупантами, развернуты штабы, которые оказывают всю необходимую помощь пострадавшим жителям. В домах по соседству выбиты окна, стекла, повреждены кровли. Людям предоставляют ОСБ-плиты, пленку, чтобы закрыть окна. В этих домах уже восстанавливают свет, электро-, водо- и газоснабжения.

Людей, которые в этом будут нуждаться, будут расселять. Ни одного человека не бросим на произвол судьбы,

– отметил начальник Криворожской РВА.

К слову, жителям разрушенных подъездов необходимо написать заявление на получение срочной материальной помощи от города по 40 тысяч гривен. Также будет проведена экспертиза дома и по решению экспертов о невозможности восстановления дома по городской программе будут выплачены деньги на приобретение новых квартир.

Враг атаковал Кривой Рог баллистической ракетой. Сейчас на месте работают специалисты, достают обломки и после экспертной оценки скажут, какой именно тип ракеты это был.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на террористический удар России по многоэтажке. Он отметил, что Россия стремится продолжать войну и каждая ее атака опровергает заявления о дипломатии.