Россия нанесла удар баллистикой по Кривому Рогу: пострадало здание суда
- Российские войска нанесли баллистический удар по Кривому Рогу, повредив здание местного суда, но без пострадавших среди работников.
- В результате атаки также пострадали ночной клуб, многоквартирные и частные дома, учебные заведения и другая инфраструктура, ранены 14 человек.
- Фото последствий обстрела, на которых видно выбитые окна суда, опубликованы Государственной судебной администрацией Украины.
- Поисково-спасательную операцию завершили, в частности, пострадали двое детей, один человек в тяжелом состоянии.
В результате баллистического удара в Кривом Роге изуродовано здание суда. К счастью, никто не пострадал.
В здании выбило окна. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную судебную администрацию Украины.
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Что известно об ударе баллистикой по Кривому Рогу
В результате баллистического удара российских войск по Кривому Рогу пострадало здание местного суда.
По данным Службы судебной охраны, жертв среди работников суда и сотрудников ССО нет.
ГСА также опубликовала фото последствий обстрела, на которых видно выбитые окна судебного учреждения.
Последствия удара по Кривому Рогу / Фото ССО
Напомним, в Кривом Роге российские ракеты попали в ночной клуб, он полностью разрушен, пострадало 14 человек, среди которых двое детей 2 и 15 лет. Один мужчина 64 лет в тяжелом состоянии. Поисково-спасательную операцию завершили ночью. Было повреждено 15 многоквартирных домов, 10 частных домов, станцию трамвая, учебные заведения и другие объекты инфраструктуры.