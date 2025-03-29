Россияне ударили баллистикой по Кривому Рогу: известно о первых пострадавших
- Российские войска нанесли удар по Кривому Рогу, в результате которого пострадали по меньшей мере 5 человек.
- В результате обстрела повреждены многоэтажки, частные дома, школа и автомойка.
Российские войска нанесли циничный удар по Кривому Рогу днем 29 марта. В результате вражеской атаки пострадали люди.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.
Смотрите также Удары "Шахедами" участятся в ближайшие месяцы, – в ЦПД предупредили об угрозе
Сколько людей пострадало в результате удара по Кривому Рогу
Россияне нанесли удар баллистикой по Кривому Рогу днем 29 марта. Впоследствии Вилкул сообщил, что в результате атаки пострадали по меньшей мере 5 человек.
На сейчас пять раненых, все средние. Ракетный удар в плотной городской застройке. Все работаем,
– написал он.
Уже в 12:44 стало известно, что количество пострадавших возросло до 6.
Обновление. В 12:53 в ГСЧС сообщили, что по предварительной информации, в результате удара по Кривому Рогу пострадали 7 человек.
Последствия удара по Кривому Рогу / Фото ГСЧС
Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак рассказал, что в результате российского обстрела пострадали многоэтажки и частные дома, школа и автомойка.
Вилкул отметил, что штаб помощи людям будет развернут в ближайшей школе – "там где и в прошлый раз, местные поймут".
"Помощь строительными материалами, коммунальные бригады, заявления на материальную помощь от города", – сообщил председатель Совета обороны.
К слову, взрывы в Кривом Роге прозвучали примерно в 11:28. За несколько минут до этого, в 11:24, Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юго-восточного направления, а уже в 11:26 зафиксировали скоростную цель, которая двигалась в сторону города.