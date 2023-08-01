Бетон падал прямо на головы: как спасали людей из-под завалов дома в Кривом Роге

Россия 31 июля ударила баллистическими ракетами "Искандер" по Кривому Рогу на Днепропетровщине. В доме, в который попали оккупанты, уже завершили поисково-спасательную операцию.

Как сообщила 24 Каналу журналистка медиаплатформы krivbass.city Ольга Егорова, по состоянию на утро из-за атаки оккупантов пострадал 81 человек. 19 человек находятся в больницах, среди них – 2 детей. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

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По её словам, поисково-спасательная операция была тяжелой, ведь конструкции обрушивались просто при разборе завалов. Во время неё удалось спасти трёх человек. Среди них – 10-летний ребенок.

Одна из жительниц дома рассказала, что она со своим ребенком чудом спаслась. Они успели выбежать с 4-го этажа после того, как в дом попала ракета.

Люди привыкли к войне, не считают это случайностью. Знают, что это террор России. Люди были в шоковом состоянии, не знали, что делать,

– отметила журналистка медиаплатформы.

31 июля в доме, по которому ударили россияне, возобновили водоснабжение и электроэнергию. 1 августа в Кривом Роге объявили Днем траура.

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Помощь жителям пострадавшего дома

Журналист из Кривого Рога Олег Эндрексон рассказал 24 Каналу, что для жителей пострадавшего дома организовали два штаба. Туда люди могут обращаться за психологической помощью. А также – для оформления ущерба и получения строительных материалов, ведь в результате атаки пострадало немало жилищ.

К тому же, жильцам пострадавшего дома предлагали бесплатное жилье. Так, некоторые отели предлагают им бесплатно поселиться на неопределенный срок.

Присоединялись просто неравнодушные люди, которые убирали окрестности от стекла. Они просто отзывались по просьбам людей, которым не было где жить,

– сказал журналист из Кривого Рога.

Эндрексон заметил, что целью оккупантов мог быть террор местного населения. Атакой россияне хотели запугать жителей Кривого Рога. Также враг ударил по учебному заведению. Там не было ни военных, ни техники.

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