Пескова прямо спросили о погибших детях в Кривом Роге: что он ответил

4 апреля Россия нанесла баллистический удар по Кривому Рогу, в результате которого погибли 19 человек, среди них 9 детей. В минобороны страны-агрессора признали атаку на город, однако заявили, что попали не по гражданским, а по военным.

Российское минобороны цинично отметило, что якобы был нанесен "высокоточный ракетный удар" по месту проведения совещания военных ВСУ и западных инструкторов в одном из ресторанов Кривого Рога, передает 24 Канал.

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Что говорят в Кремле

Между тем мир облетели ужасные кадры с последствиями обстрела Кривого Рога. На них четко видно, что жертвами российского удара стали гражданские, среди которых и дети. Даже пропагандисты из государственных СМИ не смогли закрыть глаза на неоспоримый факт гибели маленьких украинцев. Так, одна из российских журналисток спросила у Пескова, могла ли Россия случайно навести свою ракету не туда, куда планировала, ссылаясь на неточные разведданные.

Спикер Путина посоветовал доверять заявлению минобороны. Он заявил, что, якобы, российские оккупанты "бьют исключительно по военным целям" и "никаких ударов по объектам социальной инфраструктуры не наносится".

Напомним, что глава ГУР Кирилл Буданов выразил соболезнования семьям погибших и анонсировал возмездие, отметив, что ответственные за удар заплатят за него.