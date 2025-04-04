Били по "совещанию ВСУ и НАТО": в России цинично оправдали удар по Кривому Рогу

4 апреля вечером россияне ударили баллистической ракетой по Кривому Рогу. Снаряд попал рядом с детской площадкой, убив с десяток взрослых и детей. В России прокомментировали эту атаку.

Известно, что в результате атаки на Кривой Рог погибли 16 человек, из них – 6 детей, передает 24 Канал.

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В России врут, что ударили по совещанию военных

Так, в российском минобороны цинично доложили об ударе по Кривому Рогу. Там отметили, что попали фугасным снарядом по "месту проведения совещания с командирами соединений ВСУ и западными инструкторами в одном из ресторанов города".

Также оккупанты заявили, что, якобы, в результате атаки "потери противника составили до 85 военных и иностранных офицеров, а также до 20 единиц автомобильной техники".

Напомним, что на самом деле захватчики попали ракетой по жилому массиву. Для того, чтобы вызвать как можно больше жертв, враг умышленно использовал баллистическую ракету "Искандер" с кассетной боевой частью.