Наразі відомо, що внаслідок атаки на Кривий Ріг загинуло 16 людей, з них – 6 дітей, передає 24 Канал.

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У Росії брешуть, що вдарили по нараді військових

Так, у російському міноборони цинічно доповіли про удар по Кривому Рогу. Там зазначили, що поцілили фугасним снарядом по "місцю проведення наради з командирами з'єднань ЗСУ та західними інструкторами в одному з ресторанів міста".

Також окупанти заявили, що, буцімто, внаслідок атаки "втрати противника становили до 85 військових та іноземних офіцерів, а також до 20 одиниць автомобільної техніки".

Нагадаємо, що насправді загарбники влучили ракетою по житловому масиву. Для того, щоб спричинити якомога більше жертв, ворог навмисне викорстав балістичну ракету "Іскандером" з касетною бойовою частиною.