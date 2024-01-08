"Подумала, что это сосед через стенку ударил изрядно", – очевидица ракетной атаки на Кривой Рог
Источник:"Радио Свобода"
Утром 8 января Россия совершила очередную комбинированную атаку на Украину. В частности, оккупанты ударили ракетами по Кривому Рогу.
Это была одна из самых массированных атак по городу с начала полномасштабного вторжения. Враг использовал и крылатые ракеты, и баллистику.
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Полетело стекло
Жительница одного из 200 многоквартирных домов, пострадавших в результате российского удара, рассказала о том, как встретила вражескую атаку.
Женщина отметила, что, когда раздался первый взрыв, она не поняла, что происходит.
Подумала, что это сосед из-за стенки ударил изрядно. Ну а потом второй взрыв – стекло полетело. Конечно, испуг. Старушка бабушка, почти лежащая – на двух палках ходит,
– рассказывает жительница Кривого Рога.
Женщина говорит, что в те минуты, прежде всего, волновалась за детей, которые тоже живут в городе. Незнание, куда именно произошел "прилет", очень тревожило ее.
Последствия "прилета" по Кривому Рогу: видео "Радио Свобода"
Что известно о погибших и раненых
Местные власти рассказали, что по городу нанесли по меньшей мере 9 ракетных ударов. Один человек погиб. Это женщина 62 лет. Также три человека ранены, но не тяжелы.
Кроме того, противник попал в ряд объектов гражданской инфраструктуры. Среди них:
- торговый центр;
- 20 частных домов и более 200 многоквартирных, 3 школы, Терцентр, окна, балконы;
- линии и контактная сеть скоростного трамвая;
- 300 окон в двух больницах, больных перевели в другие палаты.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул заявил, что торговый центр подлежит восстановлению, однако делать предварительные выводы рано. В то же время пути скоростного трамвая очень перебиты. На восстановление уйдет неделя.
Очередная массированная атака на Украину: что известно
- Оккупанты в ночь на 8 января и утром запустили по Украине 8 "Шахедов" и ракеты разного типа: это "Искандеры", крылатые ракеты, управляемые авиационные ракеты, аэробалистические "Кинжалы", а также С-300/С-400 из Белгородской области. В общей сложности враг использовал для атаки 59 воздушных средств.
- ПВО работала в районах Днепропетровщины, Харьковщины, Запорожья, Хмельницкой области. Силам противовоздушной обороны удалось сбить все дроны, а также 18 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55.
- Очередная массированная атака России унесла жизни 4 человек и ранила 38. Известно, что среди погибших – двое жителей Хмельницкой области. Один человек погиб в Кривом Роге. Еще одного убили в Харьковской области.