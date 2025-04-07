Видео из ресторана в Кривом Роге разоблачило ложь России об ударе по совещанию ВСУ и НАТО

Россия признала баллистический удар по Кривому Рогу. Оккупанты цинично заявили, что якобы атаковали местный ресторан, где проходило совещание "военных ВСУ и западных инструкторов".

В сети появилось видео из ресторана RoseMarine (ранее назывался "Магеллан") в момент прилета. Именно здесь, как утверждали российские паблики, проходила встреча украинских и натовских военных. И именно сюда, по словам пропагандистов, попала ракета, передает 24 Канал.

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Разоблачение кремлевской лжи

Впрочем, обнародованные кадры свидетельствуют, что в момент удара в ресторане не было никаких военнослужащих, а только несколько гражданских.

Что происходило в ресторане во время атаки: смотрите видео

К слову, проект "Система" установил, что 4 апреля в ресторане RosaMarine действительно проходили мероприятия. Правда, это были форум бьюти-бизнеса Golden Snitch и празднование дня рождения.

О проведении форума было сообщено еще 24 февраля в Telegram-канале объединения "Союз бизнеса Кривого Рога" и в местных пабликах. По словам представителя ассоциации, мероприятие длилось около четырех часов, а основная часть гостей уехала примерно за 20 минут до атаки.

Известно, что в результате удара пострадали две девушки – участницы форума.

Напомним, что баллистическая ракета убила 19 человек, среди которых 9 детей.