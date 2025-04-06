Месть за погибших детей: как ВСУ ответили врагу на атаку по Кривому Рогу

Российская армия 4 апреля ударила по Кривому Рогу баллистической ракетой. Вооруженные Силы используют все доступные методы для справедливой мести.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и ГПСУ.

Смотрите также "Там маленький ребенок, там все "200": жуткие кадры первых минут после удара по Кривому Рогу

Месть за удар по Кривому Рогу

В пятницу, 4 апреля, российская армия ударила "Искандером" в центр жилого микрорайона города Кривой Рог – прямо возле детской площадки. В результате циничной атаки по мирным жителям погибли 18 человек, среди которых – 9 детей. Также известно о 75 пострадавших.

Александр Вилкул опубликовал видео, на котором танкисты 17-й бригады бьют по врагу из "Градов". Военные промаркировали запущенные снаряды надписями "За Кривой Рог", чтобы оккупанты не сомневались, что за каждую такую атаку их ждет расплата.

К мести за погибших в Кривом Роге детей присоединились и пограничники ПКШР "Шквал", которые сейчас работают на Луганщине. Они применяют против врага все имеющиеся "аргументы" мести, включая минометы и дроны.

Кроме этого, 151-я отдельная механизированная бригада накрывает врага и с земли, и с воздуха. "За Кривбасс! За детей! За всю Украину", – указал Вилкул.

Заметим, что 6 апреля 2025 года в Украине объявили Днем траура по погибшим в Кривом Роге. В городах и селах приспустили флаги и запретили проведение развлекательных мероприятий.