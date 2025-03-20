Москва обвинила Киев в "срыве" соглашения не бить по энергетике после удара по Кропивницкому

Россияне устроили террор мирных украинских городов вечером 19 марта. Но цинично обвинили Киев в своей же атаке, мол, украинцы виноваты сами. 24 Канал передает детали.

Кропивницкий пережил самую большую атаку за время войны. Вся Украина ночью увидела страшные фото, где город просто пылает. Есть раненые, в очередной раз нанесен удар по железной дороге. В последнее время Россия прицельно бьет по объектам УЗ. Но оккупанты заявили, что они не виноваты.

Смотрите также "30-дневное перемирие": что известно о договоренностях США с Украиной и Россией

Как россияне переложили ответственность за атаки 19 марта

С заявлениями выступила Мария Захарова. Она традиционно обрушилась на Зеленского и "киевский режим". Мол, украинский президент публично заявил об отказе бить по энергетической инфраструктуре России, а на самом деле отдал приказ о нанесении новых ударов.

"Киев атакой на энергообъекты России хочет сорвать мирные инициативы, в том числе предложенные Трампом. Режим Зеленского показал полное отсутствие политической воли к миру и урегулированию конфликта путем дипломатии", – цитируют Захарову пропагандисты.

Обратите внимание! Российская пропаганда влияет на ряд американских дипломатов. Например, Стив Уиткофф убежден, что Путин не может врать, и если Москва говорит, что сбила собственные дроны, то это так и есть.

Наконец пресс-секретарь российского МИД пригрозила Украине Америкой: "Москва надеется, что США услышали заявления о необходимости прекращения военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву".

Последнее в Кремле видят принципиальным моментом для политико-дипломатического урегулирования. Но СМИ уже заметили: США отвергли это требование.

А Владимир Зеленский заявил: Киев будет отвечать на удары по энергообъектам зеркально.