Момент поражения Крымского моста: кадры взрывных эмоций работников СБУ

В июле 2023 года Служба безопасности с помощью уникальных дронов Sea Baby повредили две опоры Крымского моста. В сети показали, что в этот момент происходило в помещении, откуда осуществлялось управление операцией.

Там показали, что при атаке не все прошло идеально. К примеру, дрон Sea Baby прошел прямо между опорами моста, поэтому пришлось его оперативно перенаправлять.

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Эмоции СБУ были невероятны

Как рассказали служащие Службы безопасности Украины, через 5 – 7 минут первый украинский дрон уже был у моста. Когда он прошел между опорами, оператору сразу дали указание на разворот и атаку автомобильной части. Произошел первый взрыв. Он вызвал взрыв эмоций у работников СБУ.

Все же мужчины, они немного ребята, немного дети. Все начали скакать, обниматься, радоваться – ура, мы победили,

– делится бригадный генерал с позывным "Хантер".

Впервые в истории морских боев удалось поразить такой объект таким способом. Однако реакцию россиян увидеть не удалось – первый дрон обесточил незаконную застройку. Прямо в это время по мосту мчался поезд. Первым указанием было догнать локомотив и ударить опору под ним.

Однако он двигался из Крыма, поэтому, скорее всего, был пуст. Поэтому СБУ вернулись к предварительным задачам. Когда второй дрон достиг своей цели, никто не сдерживал своих эмоций, миссия завершена. Это было настоящее военное счастье.

Моменты удара по Крымском мосту: смотрите видео

Крымский мост будет уничтожен