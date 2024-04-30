Украина ракетами и дронами ударила по Крыму: много ликвидированных и раненых, - "Атэш"

Ночь на 30 апреля в Крыму выдалась неспокойной и жаркой. Так, временно оккупированный полуостров был под атакой. "Атеш" рассказал, что среди оккупантов много раненых и ликвидированных.

Напомним, в ночь на 30 апреля Крымский полуостров подвергся ракетной атаке. Захватчики отмечали, что ВСУ ударили ракетами ATACMS.

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Последствия ночных ударов в Крыму

Движение сопротивления "Атеш" днем 30 апреля рассказали новые детали последствий ночных ударов в Крыму.

Там отметили, что их агенты среди военных вооруженных сил России сообщают о 5 ударов по аэродрому Джанкой. Также по их данным, есть много раненых и ликвидированных оккупантов.

Было осуществлено комбинированный удар БпЛА и ракет по военным объектам. Агенты также сообщали о взрывах в Геническом и Красногвардейском районах, а также в Симферополе,

– подчеркнули в "Атеш".

Агенты движения сопротивления отметили, что работают над тем, чтобы получить более подробную информацию.

Кроме этого также ожидают официальную информацию от Сил обороны Украины.

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