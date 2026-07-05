ВСУ нанесли удары по военному аэродрому, мостам и складам боеприпасов в Крыму и на Донбассе

Украинские военные провели масштабную операцию по демилитаризации оккупированных территорий и ослаблению логистики противника. Под удар попал ряд стратегических объектов захватчиков в нескольких регионах.

Так, в ночь на 5 июля подразделения Сил обороны Украины нанесли мощный удар по военному аэродрому "Гвардейское" во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

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Что подверглись атаке Силы обороны Украины?

Аэродром "Гвардейское" является одним из ключевых военных объектов России на полуострове. Оккупанты активно используют его для базирования самолетов оперативно-тактической и морской авиации, обеспечения боевых вылетов, а также для логистических нужд и технического обслуживания своей авиационной техники.

В настоящее время уточняется точный масштаб нанесенного врагу ущерба.

Помимо крымского аэродрома, украинские защитники успешно нанесли удары по важным логистическим узлам захватчиков в Донецкой области. В частности, под удар попали два автомобильных моста:

через реку Грузкий Яланчик в районе населенного пункта Гусельниково;

через реку Кальмиус в районе Старомарьевки.

Эти пути имели стратегическое значение для российской армии, ведь враг систематически использовал их для переброски личного состава, тяжелого вооружения, боеприпасов и других материально-технических средств на линию фронта.

Параллельно Силы обороны нанесли удар по трем складам боеприпасов оккупационных войск. Взрывы прогремели в районах Макеевки в Донецкой области, Довжанска в Луганской области и Преображенки в Херсонской области.

Напомним, что 3 июля СБУ успешно атаковала два аэродрома в Крыму, среди которых был и упомянутый аэродром "Гвардейское". В ходе той спецоперации под удар попали два ангара, где россияне хранили беспилотники типа "Шахед", а также важное авиационное оборудование.

А 4 июля под удар попали Петербургский нефтяной терминал, пункт базирования Балтийского флота "Кронштадт" и вертолет в Азовском море.