Враг попал по 3-этажке и админзданию в Курахово: есть раненые, под завалами – люди
Источник:Вадим Филашкин
Оккупанты продолжают беспощадно обстреливать Покровский район Донецкой области. В Курахово есть попадания по жилым объектам, люди оказались под завалами.
Сообщается о по меньшей мере 5 раненых в результате обстрела города.
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Пострадали гражданские
Председатель ОВА Вадим Филашкин уточнил, что Курахово подверглось обстрелу из реактивных систем залпового огня "Ураган".
Есть прямые попадания в жилую трехэтажку, админздание и магазин,
– заявил чиновник.
Также он отметил, что под завалами разрушенных зданий, вероятно, находятся люди. Продолжается спасательная операция
Филашкин призвал жителей района не терять времени и вовремя эвакуироваться.
Как выглядит Курахово после обстрела / Фото ОВА
К слову, враг находится менее чем в 10 километрах от Покровска. Власть объявила принудительную эвакуацию семей с детьми из Покровска, Родинского и еще двенадцати сел Покровского района.