После удара по Белгород-Днестровскому школьник героически спас своего друга

В Белгород-Днестровском школьник спас своего друга после российского обстрела. Парень не испугался опасности и приложил усилия, чтобы достать другого пострадавшего из-под завалов лицея.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Одесской ОГА Олега Кипера.

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Смелый поступок 16-летнего Марка из Белгород-Днестровского

В Одесской областной военной администрации рассказали о героизме 16-летнего школьника Марка, который после обстрела местного лицея бросился спасать своего друга Максима. Благодаря этому мальчик выжил. Марк буквально вытащил Максима из-под завалов.

Парень не растерялся, не испугался – просто действовал. Поблагодарил Марка за его смелость. Это настоящий герой – тихий, юный, но несокрушимый,

– сообщил Олег Кипер.

Сейчас ребята вместе с директором лицея Ириной находятся в больнице и получают необходимую медицинскую помощь. В ОВА сообщили, что их состояние – стабильное. Также известно, что три человека – работники лицея – погибли в результате обстрела.

Олег Кипер посетил пострадавших и место обстрела в Белгород-Днестровском / Фото Одесской ОГА

До того, как российская агрессия разрушила лицей, в нем учились более 1000 детей. Олег Кипер обсудил с руководительницей учебного заведения его дальнейшую судьбу. Было решено, что образование не должно останавливаться, поэтому обучение этих учеников с 1 сентября будет происходить в трех других школах.

Экспертиза, которую проведут после разбора завалов, должна установить, возможно ли восстановить здание лицея, или же на этом месте придется строить новую школу.