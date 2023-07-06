"Закрывала собой ребенка": жительница разрушенного дома во Львове рассказала о пережитом

Наталья Сокирчук проживает во Львове на 4-м этаже дома, в который прилетела российская ракета. Ее семью спасло то, что после первого взрыва они приняли решение бежать в укрытие.

От квартиры Натальи ничего не осталось. 4 этаж от ракетного удара пострадал больше всего.

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Семью спас страх за жизнь и подвал

Наталья Сокирчук рассказала, что когда услышала тревогу, спать уже не могла. Когда в телеграмм-каналах она увидела сообщение о том, что ракеты залетают во Львовскую область, разбудила мужа Павла и сына и они скрылись в ванной. Там они услышали первый взрыв.

Взрыв был довольно сильный, в комнате их квартиры выбило стекло в комнате. Так что семья решила перейти в укрытие.

Надели на себя первое, что попало в руки, какие-то джинсы, чуть ли не в ночных рубашках мы спустились в подвал и услышали рев, словно небо разрывало – летела вторая ракета,

– рассказала женщина.

Тогда семья почувствовала мощный удар, после чего в подвале выключился свет, а сверху посыпались крошки цемента и пыль. Дверь в подвал, возле которой стояла женщина, снесло взрывной волной.

Нас немного завалило пылью и грязью, но подвал нас спас,

– добавил мужчина Наталье Павел.

Наталья рассказала, что когда они вышли на улицу, то сначала ничего не увидели, поэтому вокруг была сплошная пыль.

Когда немного пыль осела, я увидела несколько раненых соседей, кто-то спускался с верхних этажей, кто-то прямо во дворе был,

– рассказала она.

На место происшествия быстро приехала полиция, которая начала вытаскивать людей из подвала и направила их в соседний парк. Тем временем вражеская атака продолжалась.

Когда мы шли по темному ночному парку, мы услышали снова этот рев, который просто разрывал все вокруг, и мы просто упали на землю в парке,

– рассказала Наталья.

Она прикрыла собой ребенка, и тогда они почувствовали вибрацию земли от сильного взрыва, который произошел на расстоянии около километра от них.

Сначала семья ничего не знала о судьбе своей квартиры, потому что стоял туман с пылью, и приехавшие на место происшествия спасатели загородили дом – доступа к нему у людей не было.

Впоследствии, когда начали в интернете появляться фотографии, съемка со всех ракурсов, мы увидели, что квартиры просто нет и крыши просто нет. Ничего нет. Осталась только дамская сумочка – и все,

– рассказала женщина.

Спасатели до сих пор разбирают завалы дома