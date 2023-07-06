"Закрывала собой ребенка": жительница разрушенного дома во Львове рассказала о пережитом
Источник:ВВС Украина
Наталья Сокирчук проживает во Львове на 4-м этаже дома, в который прилетела российская ракета. Ее семью спасло то, что после первого взрыва они приняли решение бежать в укрытие.
От квартиры Натальи ничего не осталось. 4 этаж от ракетного удара пострадал больше всего.
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Семью спас страх за жизнь и подвал
Наталья Сокирчук рассказала, что когда услышала тревогу, спать уже не могла. Когда в телеграмм-каналах она увидела сообщение о том, что ракеты залетают во Львовскую область, разбудила мужа Павла и сына и они скрылись в ванной. Там они услышали первый взрыв.
Взрыв был довольно сильный, в комнате их квартиры выбило стекло в комнате. Так что семья решила перейти в укрытие.
Надели на себя первое, что попало в руки, какие-то джинсы, чуть ли не в ночных рубашках мы спустились в подвал и услышали рев, словно небо разрывало – летела вторая ракета,
– рассказала женщина.
Тогда семья почувствовала мощный удар, после чего в подвале выключился свет, а сверху посыпались крошки цемента и пыль. Дверь в подвал, возле которой стояла женщина, снесло взрывной волной.
Нас немного завалило пылью и грязью, но подвал нас спас,
– добавил мужчина Наталье Павел.
Наталья рассказала, что когда они вышли на улицу, то сначала ничего не увидели, поэтому вокруг была сплошная пыль.
Когда немного пыль осела, я увидела несколько раненых соседей, кто-то спускался с верхних этажей, кто-то прямо во дворе был,
– рассказала она.
На место происшествия быстро приехала полиция, которая начала вытаскивать людей из подвала и направила их в соседний парк. Тем временем вражеская атака продолжалась.
Когда мы шли по темному ночному парку, мы услышали снова этот рев, который просто разрывал все вокруг, и мы просто упали на землю в парке,
– рассказала Наталья.
Она прикрыла собой ребенка, и тогда они почувствовали вибрацию земли от сильного взрыва, который произошел на расстоянии около километра от них.
Сначала семья ничего не знала о судьбе своей квартиры, потому что стоял туман с пылью, и приехавшие на место происшествия спасатели загородили дом – доступа к нему у людей не было.
Впоследствии, когда начали в интернете появляться фотографии, съемка со всех ракурсов, мы увидели, что квартиры просто нет и крыши просто нет. Ничего нет. Осталась только дамская сумочка – и все,
– рассказала женщина.
Спасатели до сих пор разбирают завалы дома
- Ночью 6 июля российские военные выпустили по Львову 10 ракет "Калибр". Силам ПВО удалось сбить 7.
- Россияне попали в многоквартирный дом. К несчастью, погибли 5 человек. Еще 40 получили ранения, 13 пострадавших госпитализировали в больницы. Спасатели продолжают разбирать завалы – под ними могут быть еще люди.
- Во Львове объявили двухдневный траур в память о погибших.