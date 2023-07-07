Не 10: Генштаб уточнил, сколько "Калибров" выпустила накануне Россия по Украине
Источник:Генштаб ВСУ
В ночь на 6 июля враг атаковал территории Украины крылатыми ракетами типа "Калибр". В Генштабе уточнили, что Россия запустила 11 ракет.
Все ракеты были направлены на Запад Украины. В результате очередного террористического акта во Львове погибли 10 человек.
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Враг атаковал 11 "Калибрами"
В Генштабе уточнили, что во время атаки в ночь на 6 июля враг из акватории Черного моря запустил 11 крылатых ракет "Калибр". Силами и средствами ПВО было уничтожено 7 воздушных целей.
К сожалению, часть ракет не удалось ликвидировать – 3 "Калибра" попали по городу Львов. Еще 1 крылатая ракета – по частному дому в Черкасской области. В результате российских террористических атак на Львов, к сожалению, есть 10 погибших мирных людей, более 40 получили ранения разной степени тяжести. Также повреждены и разрушены более 35 домов и более 250 квартир, 10 общежитий, дом ребенка, два высших учебных заведения и другая гражданская инфраструктура.
Ранее сообщалось о 10 ракетах
В Воздушных силах 6 июля сообщили, что враг атаковал территорию Украины 10 крылатыми ракетами типа "Калибр", запущенных группами. Сначала ракеты направлялись в северном направлении, используя рельеф местности и русло Днепра, а затем резко изменили курс на Запад.
Силы и средства ПВО пытались ликвидировать ракеты и с помощью истребителей. Однако из-за того, что ракеты резко изменили курс, некоторые цели не успели ликвидировать.
Ракетный обстрел Львова: коротко
- Об угрозе обстрела "Калибрами" Воздушные Силы сообщили около 01:00 6 июля. Впоследствии тревога распространилась и на Запад, а уже около 02:30 во Львове раздались первые взрывы.
- Как стало известно впоследствии, в результате российских ракетных обстрелов поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3 и 4 этажа в двух подъездах.
- По состоянию на 08:00 7 июля известно о 10 погибших и 42 пострадавших. Среди раненых трое детей. Поисково-спасательную операцию завершили.
- Под атакой очутилась не только гражданская инфраструктура, но и гражданская. Мэр города Андрей Садовый подчеркнул, что на восстановление понадобятся десятки миллионов гривен.
- Местные жители заявили, что во время ночной атаки многие укрытия во Львове были закрыты. Поэтому мэр города подчеркнул, что отныне закрывать хранилища строго запрещено.