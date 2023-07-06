"Ночное нападение на мирных людей": МВД показало кадры спасения пострадавших после удара по Львову

Враг нанес ракетный удар по многоэтажке во Львове, из-за чего были разрушены 3-й и 4-й этажи здания в двух подъездах. Вместе с тем впоследствии появились фотографии с места происшествия. На них видно, как происходило спасение людей.

В ночь на 6 июля российские захватчики попали в жилой дом во Львове. Впоследствии глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко рассказал и показал, что происходило в первые мгновения после удара на месте теракта.

Смотрите также Россия ночью атаковала ракетами Львов: все, что известно о попадании в жилой дом

Спасательная операция в результате удара по Львову

По словам Клименко, это был не просто удар, а коварное ночное нападение России на мирных людей: "В результате российских ракетных обстрелов поврежден многоквартирный дом. Разрушены 3-й и 4-й этажи в двух подъездах", – написал он.

Продолжается поисково-спасательная операция. По состоянию на 07:00 погибли 4 человека, травмированы – 9. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям спасли 7 человек, эвакуировали – 64,

– говорится в сообщении.

Кроме того, там отмечено, что спасатели продолжают разбирать завалы. В то же время на месте работают психологи: "Развернуты мобильные полицейские пункты, где принимают заявления от потерпевших и оказывают необходимую помощь".

Что происходило на месте происшествия после атаки / Фото спасательной операции от Клименко, главы МВД

Детали атаки: что известно

Первые взрывы прогремели около 02:30. Местные власти написали о работе ПВО. Через несколько часов мэр Львова Андрей Садовый констатировал, что это была самая большая за время великой войны атака на гражданскую инфраструктуру.

Враг бил по городу крылатыми ракетами типа "Калибр". Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким погибших и опубликовал кадры последствий теракта

Вместе с тем спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк констатировала, что этой ночью Россия задействовала по меньшей мере 6 ракетоносителей с залпом в 36 ракет.

Как констатировал Клименко, все работают без отдыха. Собственно есть информация, что под завалами еще остаются люди.