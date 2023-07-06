Нас спас дверной косяк, – журналисты 24 Канала рассказали, как ракета разгромила их квартиру

Российские оккупанты нанесли по Львову самый разрушительный с самого начала полномасштабного вторжение ракетный удар. В результате этого пострадал дом журналистов нашего издания. В то же время соседний подъезд дома, в котором жили Олесь и Назар, полностью разрушен. Спас жизнь парней – дверной косяк.

Олесь Друкач – выпускной редактор 24 Канала, называл себя "хранителем сайта", ведь работал исключительно ночью. Назар Лазур – один из самых ярых работников новостной ленты издания. В ночь на 6 июля оба были выходными, но если бы, скажем, Назар работал на своем рабочем во время обстрела, неизвестно, обошлось бы все просто разбитой квартирой.

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Спас случай (и дверной косяк)

По словам Назара, первый взрыв он услышал около 02:30, через некоторое время был второй, который как раз выбил балкон, окна в доме и перевернул все с ног на голову на кухне.

Собственно, квартира в мгновение превратилась, как кажется по фото и видео, в треснутую хрустальную вазу, дно которой уцелело, хотя и может в любую секунду также разрушиться всего лишь от дыхания.

Как выглядела квартира журналистов 24 Канала сразу после удара: смотрите видео

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За столом, на который выпал балкон, всегда работал Назар. Однако обстоятельства сложились так, что в течение двух ночных смен, которые у него были на этой рабочей недели, не было атак.

В какой-то момент вылетают окна по всему дому. Мы чудом как-то успели выскочить и спрятаться за дверным косяком в нашей квартире – он нас спас… Олесь героически выскочил и засунул меня в тот косяк. Как-то нам удалось уцелеть.

Парни отделались легкими ранениями, однако их соседям, в том числе из соседнего подъезда, повезло не так. Третий и четвертый этажи дома разрушены – почти сразу начала появляться информация о жертвах и пострадавших.



Журналисты нашего издания – Олесь и Назар / Фото 24 Канала

Когда эмоции боятся показаться

По состоянию на 13:00 6 июля известно, что в результате этого удара погибли 4 человека. Спасатели спасли жизнь 7 пострадавшим. В общей сложности были ранены 64 человека.

Назар говорил, что минут 20 после этого у него было шоковое состояние – он не мог понять, что происходит. Зато Олесь сразу пришел в себя и уже начал думать о построении плана дальнейших действий.

Интересно, что я не чувствовал абсолютно ничего. Для меня все эмоции отошли совсем в сторону. Я думал, что нужно сделать: защитить себя, Назара, найти кота, взять ноутбук, документы… Я думал, как мы будем убирать. То есть практические вещи. Они помогали мне не думать об эмоциональных вещах.

Однако эмоции все же прорвались наружу, когда глаза увидели разрушенные человеческие судьбы, которые олицетворяли разбитые машины, здания, следы крови на улице под подъездом: "Буквально только что я в квартире видел окровавленную рубашку", – поделился Олесь.

Двор дома Олеся и Назара после удара / Фото 24 Канала

Операция "Найти Клайда"

В квартире Олеся и Назара живет кот по кличке Клайд. Неизвестно точно, что четырехлапый делал в момент атаки на дом хозяев, но ему чудом удалось спастись.

Хотя, как отметил Назар, он сначала очень испугался за любимца, поскольку не мог его найти в первые минуты после обстрела.

Я очень испугался за Клайда, потому что он был на момент атаки рядом с окнами балкона. Думал, его вынесло ударной волной наружу, но – нет. К счастью, мы нашли его за кроватью.



Клайд – кот Олеся и Назара / Фото 24 Канала

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