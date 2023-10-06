От кафе-магазина не осталось ничего: жуткие кадры разрушений в Грозе

Российская армия 5 октября ударила "Искандером" по селу Гроза Харьковской области. В сети появилось шокирующее видео разрушений на месте, где когда-то находились кафе и магазин.

Одним прицельным ударом оккупанты убили почти шестую часть населенного пункта. В тот роковой день жители Грозы собрались в кафе, чтобы почтить память павшего односельчанина.

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Ракета ударила по гражданским

Харьковская областная прокуратура обнародовала последствия российской атаки на Грозу. 5 октября оккупанты буквально стерли местный магазин и кафе – от них остались только руины. Все завалено плитами и мусором. К сожалению, во время атаки там находилось много людей.

На видео зафиксировали работу чрезвычайников, которые уже завершили спасательные работы. Сообщается, что из-за российского "Искандера" погиб 51 селянин среди которых и 6-летний мальчик. Также в результате удара травмированы 6 человек – они находятся в тяжелом состоянии в больнице.

Ужасные разрушения в селе Гроза: смотрите видео

Удар по магазину и кафе: последние новости