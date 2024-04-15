Удар по машиностроительному заводу в Луганске: в сети опубликовали спутниковые снимки
Источник:"Схемы"
Во временно оккупированном Луганске днем 13 апреля прогремели мощные взрывы. Впоследствии стало известно, что ВСУ поразили вражеский пункт управления "Центр".
Мощные взрывы прогремели в районе Луганского машиностроительного завода. В сети уже опубликовали спутниковые снимки после взрывов.
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Спутниковые снимки показали последствия ударов
На спутниковых снимках удалось увидеть последствия ударов по "Луганскому машиностроительному заводу-100", который расположен на оккупированной территории. Так, на снимках от 14 апреля заметно, что в результате взрывов пострадало по меньшей мере одно здание.
"Луганский машиностроительный завод" после прилетов / Фото "Схемы"
К сожалению, спутниковые снимки плохого качества, и узнать, какие еще здания повреждены или разрушены, очень сложно.
Журналисты проекта "Донбасс Реалии" также смогли установить, что на этом машиностроительном заводе оккупанты ремонтировали военную технику, а также на территории предприятия базировался личный состав российской армии.
Хотя в ВСУ не подтверждали удар по заводу, однако СтратКом ВСУ сообщил, что во временно оккупированном Луганске украинскими военными был поражен пункт управления группировки войск "Центр" армии России.
Взрыв на заводе в Луганске: что известно
- Около полудня 13 апреля в Луганске прогремели мощные взрывы. Сначала оккупанты сообщили о прилетах в районе автовокзала, но впоследствии стало известно, что они были на территории Луганского машиностроительного завода.
- К слову, машиностроительный завод функционирует еще с 1787 года. После провозглашения независимости Украины, он стал крупнейшим производителем горно-обогатительного оборудования на территории страны, однако после оккупации Луганска вынужден был работать на врага. После 2014 года дела там шли плохо, а на предприятии сетовали на длительное отсутствие заказов.
- Комментируя взрывы во временно оккупированном Луганске, представитель Воздушных сил Илья Евлаш сообщил, что Украина получила от наших партнеров ракеты типа SCALP и Storm Shadow. Именно это дальнобойное вооружение сейчас эффективно применяют на фронте. Он не стал уточнять, какими именно ракетами атаковали Луганск, однако отметил точную работу украинских пилотов.