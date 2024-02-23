В Днепре возросло количество жертв: в городе объявлен день траура

Россияне в ночь на 23 февраля ударили дроном-камикадзе по многоэтажке в Днепре. К сожалению, возросло количество погибших в результате атаки.

Спасатели нашли под завалами тело погибшей женщины. Ранее чрезвычайникам удалось деблокировать тело мужчины, которого считали пропавшим без вести.

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Что известно о погибших

Председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил, что спасателям удалось найти тело второго человека, погибшего в результате российской атаки по девятиэтажке.

Еще одна жертва вражеской атаки на Днепр. Между 8 и 9 этажами нашли тело женщины. В общем трагическая ночь унесла жизни двух человек. Не хватает слов,

– написал он.

Отметим, что в 16:26 Сергей Лысак сообщил, что из-под завалов деблокировали тело мужчины. Он отдыхал в квартире, когда в его дом прилетел российский "Шахед". Ранее этих днепрян считали пропавшими без вести – была надежда, что они в момент удара находились не дома. Однако поисковые работы доказали обратное.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что 24 февраля в городе официально объявлено днем траура. На всех государственных сооружениях приспустят государственные флаги, а предприятиям или организациям всех форм собственности рекомендуют вывесить флаги Украины с черными лентами.

Атака на Украину