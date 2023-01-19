В полиции рассказали, сколько людей остаются без вести пропавшими после удара по Днепру

В Днепре завершили спасательно-розыскные работы на месте разрушенной многоэтажки. Однако некоторые люди до сих пор считаются без вести пропавшими.

В Нацполиции сообщили, что по состоянию на 19 января пропавшими остаются 11 человек. По информации правоохранителей, на месте трагедии сейчас работает 10 следственно-оперативных групп.

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Более десятка человек остаются без вести пропавшими после удара по многоэтажке

Следователи продолжают документировать последствия ракетного удара по дому в Днепре. В настоящее время на месте трагедии работают 10 следственно-оперативных групп.

Они осматривают квартиры и принимают заявления владельцев поврежденного имущества. В общей сложности в полицию поступило более 560 заявлений, касающихся трагедии.

Из них 420 сообщений о поврежденном имуществе, 43 – о повреждениях автомобилей и еще 10 об админзданиях. К сожалению, без вести пропавшими до сих пор остаются 11 человек.

Полицейские регистрировали и проверяли сообщения об исчезновении без вести людей. Каждое заявление отработали – сейчас без вести пропавшими остаются 11 человек,

– отметили в пресс-службе.

Заметим, что 14 января российская ракета убила 45 человек в Днепре. Среди них было 6 детей.

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