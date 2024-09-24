"Только перешли в другую комнату – соседняя обвалилась": детали удара по многоэтажке в Харькове

Тремя самолетами из Белгородской области россияне обстреляли Харьков и его окрестности. Около 7 авиационных бомб были направлены на жилые массивы. Серьезно повреждены многоквартирные дома. Известно о более 30 пострадавших и 3 погибших.

К сожалению, количество может расти. К медикам продолжают обращаться люди, продолжаются поисково-спасательные работы. Корреспондентка из Харькова Анна Черненко побывала на месте одного из попаданий и в эфире 24 Канала сообщила детали удара.

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Что известно об ударе по многоэтажке в Харькове

Россия ударила по 9-этажному дому в Киевском районе Харькова. По информации правоохранителей, оккупанты попали по жилому дому авиабомбой ФАБ-500.

Было 7 попаданий КАБами, однако данные могут измениться, в одном месте может быть 2 попадания. Салтовский район – 2 КАБа, Немышлянский район – 1 КАБ, Киевский район – попадание в многоэтажку и лесопарковую зону, возле села Циркуны – 2 КАБа,

– отметил руководитель полиции Харьковщины Владимир Тимошко.

Разбор завалов продолжается, под ними может быть еще один человек. Подавляющая часть пострадавших в среднем состоянии. 4 – в тяжелом, 3 – находятся в операционных. Самой молодой травмированной 17 лет. Самой старшей – 87 лет. Всем оказывается необходимая помощь.

Я с 4-летним ребенком, ее бабушкой, мужем были в квартире, упавшей. Это вообще чудо – только перешли в другую комнату, как соседняя обвалилась. Все вещи, документы обвалились. Имеем только то, в чем вышли. Больше ничего нет,

– рассказала жительница разрушенного дома Ольга.

Анна Черненко отметила, что нужно дождаться разрешения от правоохранителей, чтобы зайти в многоэтажку и взять уцелевшие вещи. Поскольку сейчас фиксируется угроза разрушения подъездов.