На жаль, кількість може зростати. До медиків продовжують звертатися люди, тривають пошуково-рятувальні роботи. Кореспондентка з Харкова Анна Черненко побувала на місці одного з влучань й в етері 24 Каналу повідомила деталі удару.

Дивіться також Три хвилі атак КАБами по Харкову: що відомо про удар ворога по житлових будинках і хлібзаводу

Що відомо про удар по багатоповерхівці у Харкові

Росія вдарила по 9-поверховому будинку у Київському районі Харкова. За інформацією правоохоронців, окупанти влучили по житловому будинку авіабомбою ФАБ-500.

Було 7 влучань КАБами, однак дані можуть змінитися, в одному місці може бути 2 влучання. Салтівський район – 2 КАБи, Немишлянський район – 1 КАБ, Київський район – влучання в багатоповерхівку та лісопаркову зону, біля села Циркуни – 2 КАБи,

– наголосив керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко.

Розбір завалів триває, під ними може бути ще одна людина. Переважна частина постраждалих у середньому стані. 4 – у важкому, 3 – перебувають в операційних. Наймолодшій травмованій 17 років. Найстаршій – 87 років. Всім надається необхідна допомога.

Я з 4-річною дитиною, її бабусею та чоловіком були у квартирі, що впала. Це взагалі диво – щойно перейшли в іншу кімнату, як сусідня обвалилася. Всі речі, документи обвалилися. Маємо тільки те, в чому вийшли. Більше нічого немає,

– розповіла мешканка зруйнованого будинку Ольга.

Анна Черненко зазначила, що потрібно дочекатися дозволу від правоохоронців, щоб зайти в багатоповерхівку й взяти вцілілі речі. Оскільки наразі фіксується загроза руйнації під'їздів.

Зауважимо! Мер Харкова Ігор Терехов заявив, що за попередньою інформацією – вороги випустили по житлових районах Харкова вісім ФАБ-250.