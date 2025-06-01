Вернулись из укрытия, когда все стихло, и тут взрыв, – киевлянка о родственниках под завалами

Ночью 17 июня Россия осуществила массированный обстрел Киева. Баллистическая ракета попала прямо в 9-этажный дом в Соломенском районе. Разрушен целый подъезд. Под завалами оказались люди.

На месте прилета продолжаются поисково-спасательные работы продолжаются. По состоянию на 08:00 было известно о по меньшей мере 5 пропавших без вести жильцов дома передает 24 Канал.

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Удар по многоэтажке

Госпожа Лилия рассказала журналистам, что ее родные на момент удара находились в подъезде, который разрушен. С ночи они не выходят на связь. Женщина надеется, что ее близкие выжили.

Через минут 15, когда все стихло, и как будто не летели дроны, они вернулись из укрытия, и через пару минут произошел взрыв,

– сказала Лилия.

Лилия ждет, пока из-под завалов вытащат ее родственников: смотрите видео

Заметим, что к поиску людей в разрушенных зданиях привлечены столичные спасатели, подразделения из Киевской и Черкасской областей, отряды центрального подчинения, а также шесть кинологических расчетов.

Разрушения подверглись и другие районе столицы. Так, в Святошинском горели многоэтажка и одно из зданий города, в Дарницком в результате падения обломков произошел пожар, повреждено здание, в детском учреждении выбиты окна. Частично разрушены верхние этажи жилого дома.

В Днепровском и Оболонском районах зафиксированы повреждения домов и авто.