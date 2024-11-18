Россия ударила по многоэтажке в Сумах баллистикой: все, что известно о трагедии
Россия атаковала Сумы баллистическими ракетами. Враг попал в многоэтажку, в результате обстрела есть жертвы и пострадавшие.
Россия вечером 17 ноября атаковала Сумы баллистикой. Все, что известно об этом ударе рассказывает 24 Канал.
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Погибло 10 человек
В результате удара по Сумах погибли 10 человек, среди них – 9-летний мальчик и 14-летняя девочка. Также известно о 55 раненых.
В Сумской ОГА рассказали о поврежденных домах, транспортных средствах, разбитых стеклах.
Воскресный вечер для города Сум стал адом, трагедией, которые принесла на нашу землю Россия,
– отметил начальник Сумской ОГА Владимир Артюх.
Там работали все необходимые службы. Кроме этого, развернули штаб, работают Пункты несокрушимости, жители соседних домов и даже из других микрорайонов города приобщаются к оказанию помощи пострадавшим.
Более 400 человек эвакуировали из поврежденного дома в Сумах.
Полиция документирует последствия военного преступления, принимает заявления граждан.
В Сумах объявили дни траура
После того, как Россия ударила по городу объявили, что 18-19 ноября в Сумах будут днями траура по погибшим в результате атаки.
Уже ночью на 18 ноября стало известно, что Россия снова направила ракеты против Сум. там прогремел взрыв, а также пишут, что в части города исчезло света.
Местные власти пока никак не комментировала этого.