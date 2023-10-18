Удар по многоэтажке в центре Запорожья: возросло количество погибших
В ночь на 18 октября русские войска ударили по многоэтажке в центре города. В результате атаки погибли и ранены.
Под завалами многоэтажки все еще могут быть люди. На месте идет спасательная операция. 24 Канал собрал последние данные об атаке врага по Запорожью.
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Число жертв и пострадавших
По данным Запорожской ОВА, по состоянию на 6 утра количество погибших возросло до 2 человек, раненых – до 3 человек, еще 3 человека считаются без вести пропавшими.
Руководитель ОВА Юрий Малашко сообщил, что жителей многоэтажки эвакуировали в безопасное место, согрели, оказали психологическую и другую помощь.
Впоследствии Малашко уточнил, что в результате удара ранения получили мужчины 25 и 29 лет, а также 48-летняя женщина. Погибли – двое мужчин, их возраст не указывают.
В ОВ поступило 33 сообщения о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.
Последствия атаки по дому в Запорожье:
Один из жителей поврежденного подъезда рассказал Суспильному, что ракета попала в соседскую квартиру, где проживали молодые супруги. Их ищут под завалами.
На месте атаки продолжают работать службы / Фото Общественного
Враг атаковал город ночью, когда люди просто спали в своих квартирах / Фото Общественного
Секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев по состоянию на 5 утра сообщал, что в результате атаки ранения получили 4 человека.
Под завалами все еще могут быть люди
Обновление. По состоянию на 10:00, по данным ОВА, три человека до сих пор могут находиться под завалами, спасательная операция продолжается. Еще трое – в больницах.
Запорожье обстреляли из С-300
По предварительным данным, россияне обстреляли Запорожье ракетами С-300. Одна – попала в многоэтажку, другая – позади нее, а по другим – пока неизвестно.
Руководитель ОВА Юрий Малашко в эфире "Радио Свобода" сообщил, что баллистика долетает с места запуска в город от 32 до 42 секунд. В общей сложности было шесть "прилетов". Куда было три – уже знают, еще три пытаются найти.Обратите внимание! В ОВА опубликовали номер "горячей линии" для пострадавших в результате атаки – 0800503508. За ним могут обратиться за помощью также ищущие пропавших людей после трагедии.
Последствия удара по дому / Фото Запорожской ОВА
На месте атаки продолжают работать соответствующие службы / Фото Запорожской ОВА
Главное об атаке на Запорожье
- В ночь на 18 октября россияне обстреляли ракетами Запорожья. Одна из ракет попала в жилой многоэтажный дом в центре города. В здании повреждены 8 квартир.
- По данным ОВА, российские войска нанесли 6 ракетных ударов по территории города в период с 01:33 до 01:48 ночи.