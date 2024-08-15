ВСУ атаковали важный мост через реку Сейм на Курщине: яркие кадры

ВСУ продолжают продвигаться в Курской области. В сети показали фото пораженного моста через реку Сейм.

Украинские военные закрепляются на освобожденных территориях Курской области. Для обеспечения дальнейшей обороны занятых населенных пунктов защитники наносят сокрушительные удары по российской логистике. Так, один из мостов через реку Сейм в Глушковском районе очень "устал".

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Удар по мосту через реку Сейм

Сеть заполонили фото продырявленного сооружения. Еще несколько точных ударов с HIMARS, и он окончательно рухнет.

"Уставший" мост через Сейм / Фото соцсети

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Отметим, что уничтожение мостов через Сейм является важным. Во-первых, это позволит отрезать подразделения противника на левом берегу реки, в частности те, что размещены в районе Коренево, от обеспечения и заставить их отступить на правый берег. Во-вторых, это позволит обеспечить надежную оборону занятого Глушковского района Курской области по линии самой реки.

Напомним, что вчера вечером российские власти объявили обязательную эвакуацию Глушковского района.