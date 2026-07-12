Были уничтожены сразу 3 резервуара: появились спутниковые снимки нефтебазы в Твери после атаки

9 июля украинские дроны провели атаку на нефтебазу в Твери. Тогда исполняющий обязанности губернатора Тверской области Виталий Королев официально подтвердил возгорание лишь одного резервуара.

Однако спутниковые снимки от 11 июля свидетельствуют о более масштабных последствиях удара по нефтебазе. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Каковы последствия украинской атаки на нефтебазу в Твери?

На кадрах из космоса видно, что на нефтебазе уничтожено не один, а три резервуара с топливом.

Как выглядит нефтебаза в Твери: смотрите видео

Напомним, что нефтебаза"Тверьнефтепродукт" принадлежит дочернему предприятию "Сургутнефтегаза" и снабжает топливом сеть из более чем 50 одноименных автозаправочных станций в регионе.

Еще до украинского удара на этих АЗС был введен лимит отпуска топлива в размере 20 – 30 литров на одного человека, и там наблюдались длинные очереди.

В России в июне 2026 года резко подорожал бензин. По данным аналитиков Института изучения войны, одной из главных причин стали украинские удары по российским нефтеперерабатывающим заводам и топливной инфраструктуре.

По данным Росстата, в июне бензин в среднем подорожал на 6,88% против 0,85% в мае. Цены на бензин АИ-92 выросли на 7,3%, АИ-95 – на 6,7%, АИ-98 – на 3,1%, а дизельное топливо – на 7,1%.

В ISW отмечают, что из-за украинских атак Россия потеряла часть запасов топлива, из-за чего дефицит бензина уже фиксируется в большинстве регионов страны и на оккупированных территориях Украины.

Аналитики считают, что дальнейшие удары могут еще больше ухудшить ситуацию, в том числе и с точки зрения обеспечения российской армии.