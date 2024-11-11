Атака "Шахедами": в Николаеве погибли 5 человек, поисковая операция завершена

Россия продолжает атаковать мирные украинские города, которые никогда не представляли для нее угрозы. В частности, под ударом оказался Николаев.

В результате удара дронами-камикадзе в Николаеве загнуло 5 человек. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Виталия Кима.

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Россия ударила по Николаеву

Враг в очередной раз запустил ударные беспилотные летательные аппараты по мирным украинским городам. На этот раз он попал по Николаеву.

Пятеро погибших. Поисково-спасательные работы завершены,

– говорится в сообщении.

Кроме этого, Виталий Ким рассказал о пожарах в жилых домах. Россия часто атакует украинские города с воздуха. Целями атак становятся гражданские объекты.

Российская авиация совершила три авиаудара по Запорожью, в результате которых погиб человек и получили ранения по меньшей мере 9 человек, среди них и дети.

Атака повредила двухэтажный жилой дом, общежитие и автосалон, продолжаются аварийно-спасательные работы и эвакуация жителей.

Обстрел вызвал взрывную волну, которая частично разрушила двухэтажный жилой дом. Кроме того, повреждено общежитие и здание автосалона.