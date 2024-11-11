Внаслідок удару дронами-камікадзе у Миколаєві загнуло 5 людей. Про це пише 24 Канал із посиланням на Віталія Кіма.

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Росія вдарила по Миколаєву

Ворог вкотре запустив ударні безпілотні літальні апарати по мирних українських містах. Цього разу він поцілив по Миколаєву.

Пʼятеро загиблих. Пошуково-рятувальні роботи завершено,

– мовиться в повідомленні.

Крім цього, Віталій Кім розповів про пожежі в житлових будинках. Росія часто атакує українські міста з повітря. Цілями атак стають цивільні об'єкти.

Російська авіація здійснила три авіаудари по Запоріжжю, унаслідок яких загинув чоловік і зазнали поранень щонайменше 9 людей, серед них і діти.

Атака пошкодила двоповерховий житловий будинок, гуртожиток і автосалон, тривають аварійно-рятувальні роботи та евакуація мешканців.

Обстріл спричинив вибухову хвилю, яка частково зруйнувала двоповерховий житловий будинок. Окрім того, пошкоджений гуртожиток і будівля автосалону.