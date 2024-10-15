Некоторые павильоны выгорели дотла: фото с места, куда в Николаеве попала российская ракета
Россия продолжает наносить удары по мирным украинским городам. В частности, под ударом оказался Николаев.
Россия ночью 15 октября атаковала Николаев. Корреспондентка 24 Канала Анжелика Байбак поделилась фото с места удара.
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Поражает спокойствие местных
Жители многоэтажки оправляются от страшной ночи, убирают побитое стекло и ликвидируют последствия ночной атаки.
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Что больше всего поражает – это спокойствие местных. Нет паники, люди продолжают жить дальше,
– отмечает корреспондентка.
Последствия удара по Николаеву / Фото Анжелики Байбак
На месте попадания есть значительные разрушения. На месте российского удара продолжают ликвидировать последствия.
На месте работают необходимые службы / Фото Анжелики Байбак
Торговые павильоны и ресторанный комплекс, по которому ударил враг, полностью выгорели. Часть улицы полностью завалена разрушенными зданиями.
Некоторые павильоны выгорели дотла / Фото Анжелики Байбак
Обратите внимание! Николаевская область не была под обстрелами С-300 с 31 января 2024 года.
Последствия российского удара по Николаеву / Фото Анжелики Байбак