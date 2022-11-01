Что несет "русский мир": Зеленский показал ужасные последствия прилетов в Николаеве
Источник:Владимир Зеленский
1 ноября российские захватчики в очередной раз нанесли ракетный удар по жилому кварталу Николаева. На это уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский.
Украинский лидер назвал российских захватчиков "террористами". Также он показал страшные последствия прилетов в Николаеве.
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Зеленский отреагировал на прилеты в Николаеве
Что несет "русский мир" украинцам? Ракеты С-300 в жилые дома, общежития, университеты. Боль, страдание и разруха. Вот такие вы нам предлагаете переговоры? Террористы,
– заявил президент.
Зеленский подчеркнул, что единственным возможным финалом циничной тактики россиян станет поражение и справедливое наказание за все преступления.
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Россияне цинично обстреливают Николаев
- 1 ноября по Николаеву нанесен удар четырьмя ракетами из зенитно-реактивной системы С-300. В результате произошло частичное разрушение зданий учебных заведений, полностью разрушен двухэтажный дом, повреждены частные дома, возник пожар пятиэтажного жилого дома.
- Также из-за удара разрушен дом, в котором жили несколько семей. К сожалению, погибла женщина пенсионного возраста.
- Кроме того, удар был нанесен по одной из школ и университета. Часть школьного здания получила серьезные повреждения. Предварительно никто не пострадал.
- Кирилл Тимошенко сообщил, что одна российская ракета попала и повредила здание "Первого украинской гимназии имени Аркаса". Прошло без жертв. Остальные три ракеты попали по территории "Николаевского политехнического профессионального колледжа".
- Недавно в Николаеве выключали электроснабжение. Свет в городе исчез после того, как Россия нанесла ночные ракетные удары по городу.
- Кирилл Тимошенко сообщал, что после ударов России по энергетическим объектам Украины в Николаевской области свет отключен для 188 400 абонентов.
- Российские террористы 23 октября нанесли кровавый удар ракетами С-300 по жилым домам Николаева. В результате обстрела количество раненых возросло до 5 человек.
- Кстати, оккупанты ночью 20 октября атаковали Николаевскую область беспилотниками-камикадзе "Shahed-136". Силы ПВО сбили 14.
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