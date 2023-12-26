Вероятно, в Феодосии был поврежден еще один российский корабль, – Гуменюк

Во временно оккупированной Феодосии в ночь на 26 декабря раздавались взрывы. Украинские защитники уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск". Вероятно, кроме него поврежден еще один корабль.

В ночь на 26 декабря во временно оккупированной Феодосии в Крыму украинские Силы обороны уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск". О возможном повреждении еще одного российского корабля в эфире Киев 24 рассказала начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, информирует 24 Канал.

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Что известно о еще одном поврежденном корабле

Нам нужна доразведка в Феодосии и получение исчерпывающей информации по всем уязвимым целям. По всей вероятности, был поврежден еще один корабль, ведь в портовой инфраструктуре все находится близко,

– отметила Гуменюк.

Она подчеркнула, что в отличие от врага, Силы обороны предоставляют исчерпывающую и достоверную информацию, которую всегда проверяют.

По словам Гуменюк, "несмотря на то, что могли учесть расстояние, необходимое в целях безопасности между боевыми единицами, взрыв такой мощности мог повредить и другие объекты".

Также она подчеркнула, что следует дождаться подтверждения от разведки.

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