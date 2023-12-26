Storm Shadow или Scalp: Жданов выразил свое видение удара по БДК "Новочеркасск"

Воздушные силы ВСУ 26 декабря уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" во временно оккупированной Феодосии. На борту могли находиться боеприпасы или ударные дроны типа "Шахед".

Скорее всего, для удара применили или ракеты Storm Shadow, или Scalp с дальностью до 200 километров. Такое мнение 24 Каналу озвучил военный эксперт Олег Жданов.

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Могли применить Storm Shadow или Scalp

Российские оккупанты пытались заверить, что их ПВО якобы "сбило" украинские самолеты, однако это не может быть правдой. Олег Жданов объяснил, что Украина не выпустила бы свои самолеты из зоны ответственности нашей ПВО.

А вот то, что мы закрыли пространство для российской авиации на Херсонском направлении, думаю, что частично перекрыли даже территорию украинского Крыма, вероятнее всего, соответствует действительности. Поэтому вряд ли они что-нибудь сбили. Думаю, самолеты работали сугубо под прикрытием нашей системы ПВО. Скорее всего, были применены либо Storm Shadow, либо Scalp,

– считает он.

Военный эксперт предположил, что Украина "хорошо подчистила" систему ПВО россиян. Ранее ВСУ уже уничтожали радиотехнический полк захватчиков, их зенитно-ракетную систему С-400 "Триумф", а также российские самолеты. Storm Shadow и Scalp – это ракеты, предназначенные для преодоления систем ПВО врага.

"Оккупанты используют десантные средства для перевозки тяжелого вооружения, тяжелых грузов, боеприпасов. Кстати, Керченский мост не пропускает фуры. Фуры и автобусы идут на паром. Паромов не хватает, поэтому используют большие десантные корабли", – добавил Жданов.

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