По терминалу попали два "Искандеры", а еще четыре беспилотника "Герань-2" ударили по его территории. Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала Анна Черненко, отметив, что также один из боеприпасов попал неподалеку в землю и взрывной волной были повреждены грузовики, которые были припаркованы рядом.

К теме Самому молодому 23: "Новая почта" назвала имена погибших работников после ракетного удара

Сколько людей погибло в результате атаки?

В результате российского удара погибли четыре человека. Сейчас еще четверо – в больнице. Это работники "Новой почты", водители партнерских предприятий. Они находятся в стабильном состоянии и угрозы их жизни нет.

Среди погибших – сотрудники "Новой почты", а также люди, которые сотрудничали с ней:

37-летний Виктор Пархоменко;

34-летний Тарас Вовк;

39-летний Евгений Ермаков;

23-летний Дмитрий Захаров.

Все погибшие – молодые мужчины. Искренние соболезнования всем семьям, которые сегодня потеряли близких, и коллегам, которые уже в четвертый раз пережили массированную атаку по этому терминалу "Новой почты",

– отметила Анна Черненко.

Однако этой ночью могла произойти еще одна трагедия, но, к счастью, водитель одного из грузовиков, что была припаркована возле "Новой почты", который этой ночью собирался остаться в машине, решил поехать ночевать в дом. Благодаря этому он спасся.

В машине – сквозные дыры. Стекло разбито, дверцы помяты, в дырках и не открываются. Повезло, потому что я должен был выезжать в 4 утра. Хорошо, что не остался здесь ночевать, домой поехал,

– рассказал взволнованный Ярослав, водитель поврежденной машины.

Ярославу повезло дважды, потому что как оказалось, его машина получила меньше повреждений, чем могла, и даже завелась.

Куда именно целился враг?

На территории "Новой почты" было очень много укрытий, руководство делало максимально все, чтобы уберечь сотрудников. Однако, когда происходит ракетное попадание или непосредственно, или очень близко к терминалу, то шансов на выживание очень мало.

Обратите внимание! Также ночью 13 января произошло попадание "Шахеда" в детский санаторий в Шевченковском районе Харькова. В результате удара на месте возник пожар.

Однако спасателям удалось вывести 30 человек из отделений, а двух достали из-под завалов. Это удалось благодаря быстрой реакции бойцов ГСЧС, полиции, других служб.

По словам председателя Харьковской ОГА Олега Синегубова, укрытия были разрушены почти полностью. По предварительной информации, попадание произошло именно в них.

Два человека погибли непосредственно в этом укрытии. Два человека, которые находились возле него, спаслись. Еще два человека погибли внутри терминала. Еще два человека были спасены из-под завалов подразделениями ГСЧС, когда раздавались сигналы воздушной тревоги – во время атаки "Шахедами",

– пояснил Синегубов.

Как отметил председатель Харьковской ОВА, Россия применила комбинированный удар – сначала были "Искандеры", а после того, как прибыли на место подразделения ГСЧС, атака продолжилась с применением дронов.

Россия атаковала Харьковскую область 13 января: что известно?