Ему было 29: в результате удара России погиб еще один работник "Новой почты"
Источник:"Новая почта"
Число погибших в результате атаки России по терминалу "Новой почты" 21 октября снова возросло. В больнице скончался 29-летний работник "Новой почты" Евгений Цыганко.
В "Новой почте" сообщили, что сердце Евгения остановилось 3 ноября. Он был одним из пострадавших в результате российского ракетного удара в Харьковской области. Евгений стал восьмой жертвой атаки России.
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Евгения госпитализировали с тяжелыми ранениями
Сообщается, что Евгения госпитализировали с тяжелыми ранениями и сразу подключили к аппарату ИВЛ. Он почти две недели боролся за жизнь.
За это время состояние мужчины даже улучшилось, в частности он пробовал становиться на ноги.
Однако однажды ночью легкие перестали дышать и Евгения ввели в медикаментозный сон, из которого он уже не вышел.
В это тяжелое время наши мысли с родными и близкими Евгения. Искренние соболезнования,
– выразили соболезнования в "Новой почте".
В результате атаки России погиб Евгений Цыганко / Фото "Новой почты"
Что известно о жертвах атаки по "Новой почте"
- Российские военные атаковали терминал "Новой почты" двумя ракетами С-300 из Белгородской области. У работников компании было около полуминуты, чтобы пройти в укрытие.
- После удара России сообщалось, что погибли шестеро мужчин – все работники "Новой почты". Тогда же была информация, что ранены 17 человек, 7 из которых были в тяжелом состоянии.
- 30 октября количество погибших возросло до семи человек. Погиб 25-летний Максим Ефременко. Он перенес несколько операций, но после недельной борьбы за свою жизнь скончался.
- Кремлевская пропаганда пыталась оправдать военное преступление, которое совершили российские военные. В частности, пропагандисты заявляли, что на терминале были БМП.
- Однако лживые заявления пропагандистов, по меньшей мере, опровергают камеры наблюдения, которые зафиксировали удар по терминалу "Новой почты". На обнародованных кадрах можно четко заметить, что никаких БМП на "Новой почте" нет.