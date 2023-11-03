Ему было 29: в результате удара России погиб еще один работник "Новой почты"

Число погибших в результате атаки России по терминалу "Новой почты" 21 октября снова возросло. В больнице скончался 29-летний работник "Новой почты" Евгений Цыганко.

В "Новой почте" сообщили, что сердце Евгения остановилось 3 ноября. Он был одним из пострадавших в результате российского ракетного удара в Харьковской области. Евгений стал восьмой жертвой атаки России.

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Евгения госпитализировали с тяжелыми ранениями

Сообщается, что Евгения госпитализировали с тяжелыми ранениями и сразу подключили к аппарату ИВЛ. Он почти две недели боролся за жизнь.

За это время состояние мужчины даже улучшилось, в частности он пробовал становиться на ноги.

Однако однажды ночью легкие перестали дышать и Евгения ввели в медикаментозный сон, из которого он уже не вышел.

В это тяжелое время наши мысли с родными и близкими Евгения. Искренние соболезнования,

– выразили соболезнования в "Новой почте".



В результате атаки России погиб Евгений Цыганко / Фото "Новой почты"

Что известно о жертвах атаки по "Новой почте"