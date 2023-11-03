Ему было 29: в результате удара России погиб еще один работник "Новой почты"

3 ноября 2023, 14:31
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Источник:

"Новая почта"

Число погибших в результате атаки России по терминалу "Новой почты" 21 октября снова возросло. В больнице скончался 29-летний работник "Новой почты" Евгений Цыганко.

В "Новой почте" сообщили, что сердце Евгения остановилось 3 ноября. Он был одним из пострадавших в результате российского ракетного удара в Харьковской области. Евгений стал восьмой жертвой атаки России.

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Евгения госпитализировали с тяжелыми ранениями

Сообщается, что Евгения госпитализировали с тяжелыми ранениями и сразу подключили к аппарату ИВЛ. Он почти две недели боролся за жизнь.

За это время состояние мужчины даже улучшилось, в частности он пробовал становиться на ноги.

Однако однажды ночью легкие перестали дышать и Евгения ввели в медикаментозный сон, из которого он уже не вышел.

В это тяжелое время наши мысли с родными и близкими Евгения. Искренние соболезнования,
– выразили соболезнования в "Новой почте".


В результате атаки России погиб Евгений Цыганко / Фото "Новой почты"

Что известно о жертвах атаки по "Новой почте"

  • Российские военные атаковали терминал "Новой почты" двумя ракетами С-300 из Белгородской области. У работников компании было около полуминуты, чтобы пройти в укрытие.
  • После удара России сообщалось, что погибли шестеро мужчин – все работники "Новой почты". Тогда же была информация, что ранены 17 человек, 7 из которых были в тяжелом состоянии.
  • 30 октября количество погибших возросло до семи человек. Погиб 25-летний Максим Ефременко. Он перенес несколько операций, но после недельной борьбы за свою жизнь скончался.
  • Кремлевская пропаганда пыталась оправдать военное преступление, которое совершили российские военные. В частности, пропагандисты заявляли, что на терминале были БМП.
  • Однако лживые заявления пропагандистов, по меньшей мере, опровергают камеры наблюдения, которые зафиксировали удар по терминалу "Новой почты". На обнародованных кадрах можно четко заметить, что никаких БМП на "Новой почте" нет.

Автор: Михайло Гема