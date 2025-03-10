Удар по Новокуйбышевскому НПЗ в России: что видно на спутниковых снимках

В ночь на 10 марта украинские беспилотники атаковали Самарскую область России. Попадание зафиксировано по производственным мощностям Новокуйбышевского нефтеперерабатывающего завода.

Новые спутниковые снимки с места происшествия публикует "Радио Свобода", передает 24 Канал. Издание ссылается на данные сервиса "Яндекс.Зеркало" и панорам Google.

Смотрите также Удар по Новокуйбышевскому НПЗ: в ЦПД указали на его важность для врага

Что видно на снимках

На спутниковых фотографиях за 10 марта можно увидеть пожар, который начался в одном из зданий рядом с Новокуйбышевским НПЗ после удара украинских дронов ночью.

Издание уточнило, что речь идет о помещении грузовой автобазы, однако возгораний на территории самого нефтеперерабатывающего завода на снимках нет.

Пожар возле НПЗ в Самарской области: смотрите видео

К слову, это предприятие входит в состав "Роснефти" и уже подвергалось поражению в марте 2024 года – тогда завод приостановил работу. Он входит в 10 крупнейших в России, имея мощность 8,8 миллиона тонн нефти в год.